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По состоянию на 10:00 в Могилёвской области 43,51 % избирателей уже приняли участие в выборах
Источник материала: Радзiма
Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Могилевской области проходит на всех 739 участках. Так, на 10 часов 17 ноября с учетом результатов досрочного голосования в выборах приняли участие 43,51 % жителей региона, внесенных в списки избирателей, имеющих право участвовать в выборах.
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Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Могилевской области проходит на всех 739...
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