По состоянию на 10:00 в Могилёвской области 43,51 % избирателей уже приняли участие в выборах

Источник материала: Радзiма

Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Могилевской области проходит на всех 739 участках. Так, на 10 часов 17 ноября с учетом результатов досрочного голосования в выборах приняли участие 43,51 % жителей региона, внесенных в списки избирателей, имеющих право участвовать в выборах.