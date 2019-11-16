Миссия наблюдателей ШОС посещает избирательные участки Могилёвской области

Источник материала: Радзiма





Краткосрочная миссия международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества посещает избирательные участки Могилёвщины, сообщает mogilev-region.gov.by.

В облисполкоме с наблюдателями встретился председатель Могилёвской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Валерий Берестов. Во время диалога он проинформировал гостей о том, как проходит кампания в регионе. В частности, в области образовано 13 избирательных округов, баллотируются 62 кандидата. За пять дней в досрочном голосовании приняли участие более 39% избирателей.

Миссия наблюдателей ШОС осуществляет свою деятельность на территории Беларуси в период с 13 по 18 ноября 2019 года в соответствии с Положением о Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества на президентских или парламентских выборах, а также референдумах от 15 мая 2006 года и работает по приглашению Министерства иностранных дел нашей страны. В ее составе 17 наблюдателей, в числе которых представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата и РАТС ШОС.

Члены миссии развернули наблюдение в трех городах страны: Минске, Могилёве и Бресте, а также в населенных пунктах этих регионов. В Могилёв приехали четыре наблюдателя, представляющие Региональную антитеррористическую структуру и Секретариат ШОС, Таджикистан и Узбекистан.

Как рассказал представитель Секретариата ШОС Самади Шохин, наблюдать за выборами в парламент — высокая честь и ответственность, поскольку Беларусь является важным партнером организации. «Мы подходим к этому вопросу с большой ответственностью, — подчеркнул собеседник. — На данный момент, по нашему мнению, выборы организованы очень хорошо».

Наблюдатели, посещая избирательные участки Могилёвской области, будут обращаться внимание на то, как они оборудованы для людей с ограниченными возможностями: подход, доступность, специальные кабинки. Еще один момент — использование современных технологий в рамках избирательного законодательства.

Всеми избирательными комиссиями Могилёвской области (областной, 13 окружными и 739 участковыми) аккредитовано около 4,5 тыс. наблюдателей. В регионе работают 33 наблюдателя от миссии СНГ, 30 — от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.