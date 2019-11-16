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На выборах в Беларуси на 10:00 проголосовали около 39 % избирателей

17.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86 % избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БелТА.

В числе лидеров — Могилёвская, Гомельская, Витебская, Минская области. Здесь явка превысила 40 %.

 
 
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В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86 % избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БелТА. В...
 
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