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На выборах в Беларуси на 10:00 проголосовали около 39 % избирателей
Источник материала: Радзiма
В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86 % избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов,
В числе лидеров — Могилёвская, Гомельская, Витебская, Минская области. Здесь явка превысила 40 %.
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В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86 % избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БелТА. В...
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