Всю ночь в Солигорском районе волонтеры искали 77-летнюю пенсионерку

Источник материала: Слуцк Город





В агрогородке Ананчицы Солигорского района вечером 15 ноября пропала 77-летняя его жительница Зинаида Михновец. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел. Солигорск-Слуцк» ночью 17 ноября занимались поисками пенсионерки. Результатов пока нет.

Координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк» Илья Давиденко рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— О пропаже бабушки заявили ее родственники. Пенсионерка 15 ноября около 20.00 ушла из своего дома в деревне Ананчицы, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Мы назначили сбор 17 ноября в 1:00. Всю ночь 15 волонтеров искали пожилую женщину в ее деревне, достаточно крупной. Бабушка могла пойти в любом направлении. В первую очередь мы обследовали брошенные дома. Работали до утра. К сожалению, пока поиски не принесли результатов. Мы продолжаем искать.

Михновец Зинаида Адамовна, родилась 4 апреля 1942 года, проживает в агрогородке Ананчицы Солигорского района на улице Гагарина, дом 2. Предположительно, ушла из дома без верхней одежды.

Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, страдает провалами в памяти.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Зинаиды Михновец, или вы ее видели, просьба позвонить по телефону ПСО «Ангел» 7733 (для всех операторов мобильной связи), по телефонам ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк»: 8 (029) 677-88-82, 8 (033) 603-88-82. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.