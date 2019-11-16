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Всю ночь в Солигорском районе волонтеры искали 77-летнюю пенсионерку
17.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В агрогородке Ананчицы Солигорского района вечером 15 ноября пропала 77-летняя его жительница Зинаида Михновец. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел. Солигорск-Слуцк» ночью 17 ноября занимались поисками пенсионерки. Результатов пока нет.
Координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк» Илья Давиденко рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:
— О пропаже бабушки заявили ее родственники. Пенсионерка 15 ноября около 20.00 ушла из своего дома в деревне Ананчицы, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Мы назначили сбор 17 ноября в 1:00. Всю ночь 15 волонтеров искали пожилую женщину в ее деревне, достаточно крупной. Бабушка могла пойти в любом направлении. В первую очередь мы обследовали брошенные дома. Работали до утра. К сожалению, пока поиски не принесли результатов. Мы продолжаем искать.
Михновец Зинаида Адамовна, родилась 4 апреля 1942 года, проживает в агрогородке Ананчицы Солигорского района на улице Гагарина, дом 2. Предположительно, ушла из дома без верхней одежды.
Приметы: рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, страдает провалами в памяти.
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В агрогородке Ананчицы Солигорского района вечером 15 ноября пропала 77-летняя его жительница Зинаида Михновец. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел....
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