На избирательном участке в Слуцке первому проголосовавшему подарили сертификат на бесплатную стрижку

Источник материала: Слуцк Город





К 8:00 на участке для голосования №24 Слуцкого избирательного округа №67, который находится в здании двенадцатой школы, все было готово: зал украшен цветами, в буфете аккуратно разложены пирожки. Первый голосующий появился на пороге участка в 8:15. Избирательная комиссия приготовила для него сюрприз, пишет МЛЫН.

Владимира Самусевича ждали не только поздравления, но и подарок — сертификат на бесплатную стрижку в местной парикмахерской. Такого внимания к себе случчанин не ожидал, но признается: был приятно удивлен.

— Не планировал прийти раньше всех, а тем более не ожидал никаких подарков. Просто возвращался домой с ночной смены (работаю на сыродельном комбинате), решил зайти проголосовать, потому что потом некогда будет – устал на работе, нужно как следует отдохнуть. А тут такой сюрприз. Подарок хороший, как раз планировал заглянуть на днях в парикмахерскую, — поделился впечатлениями первый голосующий. — За какого кандидата голосовал? За ответственного и зрелого.





После голосования избиратели расходиться не спешат: кто-то встретил знакомого и остался пообщаться с ним за чашечкой кофе, кто-то рассматривает поделки на выставке декоративно-прикладного искусства в фойе школы. Работает выездная торговая точка от Слуцкого мясокомбината.

— Для меня день выборов — это настоящий праздник, голосование всегда проходит в торжественной обстановке. И обязательно заглядываю в буфет – купить что-нибудь вкусненькое и побаловать родных, — отметила Ирина Борисевич. – Уже прикупила копченых ребрышек, несколько видов колбасы. Выбор здесь очень большой и цены очень приятные.





Представители торгового объекта отмечают: избирателей ждет около двух десятков наименований мясной продукции. Все очень вкусное и свежее. Да и цены радуют: торговая надбавка на товары не больше 10%.

— Чуть позже проведем для избирателей дегустацию нашей продукции. Все, что понравится, можно будет сразу же у нас приобрести, — рассказывает товаровед предприятия Лариса Покателюк.