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Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

17.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Активность голосующих была видна по итогам досрочного голосования — 49,65% таков его итог на данном участке. Проявили активность избиратели и в день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

— На 12.00 на нашем избирательном участке проголосовало 62,8% от общего количества избирателей, — проинформировала председатель участковой избирательной комиссии Дзержинского участка для голосования №43 Мстиславского района Валентина Пискижова.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

Отдать голос за достойного кандидата избиратели приходили в здание Мстиславского района электрических сетей, где расположилась участковая избирательная комиссия, по одному и семьями, молодёжь.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

— Мы не первый раз принимаем участие в избирательной компании, — говорит глава семейства Сергей Сапежинский. — Сегодня голосуем со своими детьми Егором и Василисой.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

Дети с радостью помогали родителям опускать бюллетени в ящик для голосования. Вместе с внучкой Юлией пришла на избирательный участок Наталья Генцелева.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

Активную гражданскую позицию проявляли ветераны труда. В числе первых проголосовали Анатолий Моисеенков, Леонид Сарвиро, Михаил Подковенко, Николай Дроздовский.

Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

— Будущее страны зависит от каждого из нас, поэтому я проголосовал за достойного кандидата, — рассказывает ветеран труда, бывший директор Мстиславского государственного профессионального лицея №6 Николай Дроздовский. — От нашей гражданской позиции зависит в какой стране мы будем жить. Беларусь должна сохранить одно из своих главных завоеваний — мир и стабильность.

Соб. инф. 

 

 

 
 
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Активность голосующих была видна по итогам досрочного голосования — 49,65% таков его итог на данном участке. Проявили активность избиратели и в день выборов в Палату...
 
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