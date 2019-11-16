Сделать свой выбор, отдать голос за достойного кандидата спешили жители Мстиславля и на Дзержинский участок для голосования №43

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Активность голосующих была видна по итогам досрочного голосования — 49,65% таков его итог на данном участке. Проявили активность избиратели и в день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

— На 12.00 на нашем избирательном участке проголосовало 62,8% от общего количества избирателей, — проинформировала председатель участковой избирательной комиссии Дзержинского участка для голосования №43 Мстиславского района Валентина Пискижова.

Отдать голос за достойного кандидата избиратели приходили в здание Мстиславского района электрических сетей, где расположилась участковая избирательная комиссия, по одному и семьями, молодёжь.

— Мы не первый раз принимаем участие в избирательной компании, — говорит глава семейства Сергей Сапежинский. — Сегодня голосуем со своими детьми Егором и Василисой.

Дети с радостью помогали родителям опускать бюллетени в ящик для голосования. Вместе с внучкой Юлией пришла на избирательный участок Наталья Генцелева.

Активную гражданскую позицию проявляли ветераны труда. В числе первых проголосовали Анатолий Моисеенков, Леонид Сарвиро, Михаил Подковенко, Николай Дроздовский.

— Будущее страны зависит от каждого из нас, поэтому я проголосовал за достойного кандидата, — рассказывает ветеран труда, бывший директор Мстиславского государственного профессионального лицея №6 Николай Дроздовский. — От нашей гражданской позиции зависит в какой стране мы будем жить. Беларусь должна сохранить одно из своих главных завоеваний — мир и стабильность.

Соб. инф.