ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

17.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Мазоловский избирательный участок №53 активно идут жители агрогородка Мазолово. В голосовании принимают участие как молодые, так и люди старшего поколения.


В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

Как рассказала председатель избирательной комиссии участка №53 Наталья Аврамчик, в досрочном голосовании приняли участие 50% избирателей. «Некоторые принципиально голосуют в день выборов, потому что считают, что это праздник на который важно прийти», — отметила она. — Такой позиции придерживается старшее поколение. В этом году у нас 4 молодых человека в первые голосуют. Одного из них забирают в армию, и он решил проголосовал досрочно. Остальные придут в день выборов. В плане гражданской ответственности наши молодые люди молодцы. У нас всегда на любых выборах очень высокая явка. Свои голоса отдаю в среднем 96% избирателей».

В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

«Это наше право. Прийти, проголосовать, сделать свой выбор, — говорит молодая мама Юлия Артеменкова. — Это наше будущее. Тот, кого мы выберем будет отстаивать нашу позицию в будущем. Мы выбираем в парламент человека от народа».

Соб. инф. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Мазоловский избирательный участок №53 активно идут жители агрогородка Мазолово. В голосовании принимают участие как молодые, так и люди старшего поколения. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас и Медведев рассмотрят интеграционные дорожные карты 19 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика