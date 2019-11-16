В Мстиславском районе стартовали парламентские выборы

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На Мазоловский избирательный участок №53 активно идут жители агрогородка Мазолово. В голосовании принимают участие как молодые, так и люди старшего поколения.





Как рассказала председатель избирательной комиссии участка №53 Наталья Аврамчик, в досрочном голосовании приняли участие 50% избирателей. «Некоторые принципиально голосуют в день выборов, потому что считают, что это праздник на который важно прийти», — отметила она. — Такой позиции придерживается старшее поколение. В этом году у нас 4 молодых человека в первые голосуют. Одного из них забирают в армию, и он решил проголосовал досрочно. Остальные придут в день выборов. В плане гражданской ответственности наши молодые люди молодцы. У нас всегда на любых выборах очень высокая явка. Свои голоса отдаю в среднем 96% избирателей».

«Это наше право. Прийти, проголосовать, сделать свой выбор, — говорит молодая мама Юлия Артеменкова. — Это наше будущее. Тот, кого мы выберем будет отстаивать нашу позицию в будущем. Мы выбираем в парламент человека от народа».

Соб. инф.