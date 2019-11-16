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Проголосовал первый избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70

17.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 8 часов 5 минут на Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже проголосовал первый избиратель. Им стала Елена Бакшанская, которая работает кассиром в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж». Свой ранний приход на избирательный участок она пояснила тем, что спешит на работу, а участие в выборах считает обязательным делом и с 18 лет всегда добросовестно исполняет свой гражданский долг.

Проголосовал первый избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70

Перед открытием избирательного участка избирательная комиссия еще раз пересчитывает бюллетени для голосования

Проголосовал первый избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70

Только что опустила бюллетень в урну первый избиратель по Садовому избирательному  участку №4 Столбцовского избирательного округа №70  Елена Бакшанская

— С выбором я определилась быстро,  — рассказала Елена Олеговна корреспонденту «НН». — Своего кандидата я знаю лично как очень отзывчивого и позитивного человека и думаю, что он достойно представит интересы своих избирателей. А от нового состава Национального собрания в целом ожидаю мудрых решений, благодаря которым будет улучшаться жизнь во всей нашей стране.

Проголосовал первый избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70

Председатель избирательной комиссии избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70 Людмила Витко и секретарь Татьяна Болотяная

Как рассказала председатель избирательной комиссии избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70 Людмила Витко, в избирательные списки по этому участку включено 2696 человек. Из них досрочно проголосовали 940, или 34,8 % от общего числа. Сегодня, в основной день голосования, по состоянию на 9 утра свой голос за выбранного кандидата отдали уже 47 человек.  

 

Кстати, на названном избирательном участке несвижан и гостей города ждет самая насыщенная культурная программа, о которой мы расскажем в следующих репортажах.

Проголосовал первый избиратель Садового избирательного участка №4 Столбцовского избирательного округа №70

В буфете, организованном для избирателей, покупателей приветливо встречают продавцы УП «Магазин №10 Елена Семенчук и Виктория Букат

Софья ЛЮБАНЕЦ.

 

 

 

 

 


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В 8 часов 5 минут на Садовом избирательном участке №4 Столбцовского избирательного округа №70 в г. Несвиже проголосовал первый избиратель.
 
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