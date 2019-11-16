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Лукашенко: Я посиневшими пальцами за президентское кресло держаться не буду
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет держаться за пост главы государства, если его не поддержит народ. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», - цитирует
Белорусский лидер намерен баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 году. В воскресенье Лукашенко отдал свой голос на выборах в парламент страны. Говоря об оценке голосования за рубежом, он признался, что переживает, но «по этому поводу париться не привык». Президент подчеркнул, что выборы в Беларуси проходят прежде всего для народа.
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По словам президента Беларуси, он не будет держаться за пост главы государства, если его не поддержит народ.
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