Источник материала: Кричевская жизнь





Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Корреспондент районной газеты побывал на Ленинском избирательном участке для голосования № 29. Председатель участковой избирательной комиссии Светлана Стызик рассказала, что голосование идет активно. В досрочном голосовании приняли участие 48 процентов избирателей, зарегистрированных на участке.

Участок открылся ровно в 8 часов утра, и первые избиратели переступили его порог. Заняли свои места и наблюдатели, которые представляют трудовой коллектив, районные ветеранскую организацию и ОО «Белорусский союз женщин». И на этом участке организована торговля. Свою продукцию представляет ОАО «Кричевобщепит».

Избиратель Валерий Романчук рассказал, что пришел на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг – отдать свой голос за человека, который будет представлять наши интересы в парламенте.



















