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Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

17.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Корреспондент районной газеты побывал на Ленинском избирательном участке для голосования № 29. Председатель участковой избирательной комиссии Светлана Стызик рассказала, что голосование идет активно. В досрочном голосовании приняли участие 48 процентов избирателей, зарегистрированных на участке.

Участок открылся ровно в 8 часов утра, и первые избиратели переступили его порог. Заняли свои места и наблюдатели, которые представляют трудовой коллектив, районные ветеранскую организацию и ОО «Белорусский союз женщин».  И на этом участке организована торговля. Свою продукцию представляет ОАО «Кричевобщепит».

Избиратель Валерий Романчук рассказал, что пришел на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг – отдать свой голос за человека, который будет представлять наши интересы в парламенте.
Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83

 
 
Ссылка на источник 29
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Продолжается голосование на выборах депутата Палаты представителей по Кричевскому избирательному округу № 83 Корреспондент районной газеты побывал на Ленинском...
 
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