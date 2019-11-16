|
Выборы состоялись
17.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Как сообщила секретарь окружной избирательной комиссии Наталья Ткаченко, на всех участках для голосования по Кричевскому избирательному округу № 83 выборы состоялись. Участие в голосовании приняли более 50% избирателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщила секретарь окружной избирательной комиссии Наталья Ткаченко, на всех участках для голосования по Кричевскому избирательному округу № 83 выборы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)