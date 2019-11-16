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Только что проголосовал Вячеслав Митрофанович Быков.
17.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Только что проголосовал Вячеслав Митрофанович Быков. «Я – самый активный. Долг свой исполнил, а теперь – домой». На Микрорайонном участке для голосования №36 досрочно проголосовали 56% избирателей.
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Только что проголосовал Вячеслав Митрофанович Быков. «Я – самый активный. Долг свой исполнил, а теперь – домой». На Микрорайонном участке
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