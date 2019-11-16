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Татьяна Журавлева уже 10 лет как на пенсии. Только что она приняла участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
17.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Татьяна Журавлева уже 10 лет как на пенсии. Только что она приняла участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. « Я исполнила свой гражданский долг. Выбор сделала за достойного кандидата. Я всегда участвую в выборах, потому что и мой голос имеет вес».
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Татьяна Журавлева уже 10 лет как на пенсии. Только что она приняла участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Татьяна Журавлева уже 10 лет как на пенсии. Только что она приняла участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания
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