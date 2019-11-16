Источник материала: Кричевская жизнь

Татьяна Журавлева уже 10 лет как на пенсии. Только что она приняла участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. « Я исполнила свой гражданский долг. Выбор сделала за достойного кандидата. Я всегда участвую в выборах, потому что и мой голос имеет вес».



