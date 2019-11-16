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В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры.
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В это время во встречном направлении двигалась фура Volvo. Произошло столкновение, в результате которого оба транспортных средства оказались на обочине.
41-летний житель Молодеченского района, управлявший легковушкой, погиб на месте. 44-летняя пассажирка той же машины, супруга водителя, получила травмы и была доставлена в реанимацию. Находившийся за рулём Volvo 40-летний уроженец России серьёзных травм не получил.
Детали происшествия устанавливаются.
В начале ноября в Лепельском районе иномарка выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль.
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Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры. Как сообщает...
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