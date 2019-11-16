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В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб

17.11.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, бесправник за рулём Peugeot 306 двигался по трассе Р63 в сторону Сморгони. На 184 км по неизвестной на данный момент причине иномарка выехала на встречную полосу. 

В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В это время во встречном направлении двигалась фура Volvo. Произошло столкновение, в результате которого оба транспортных средства оказались на обочине. 

41-летний житель Молодеченского района, управлявший легковушкой, погиб на месте. 44-летняя пассажирка той же машины, супруга водителя, получила травмы и была доставлена в реанимацию. Находившийся за рулём Volvo 40-летний уроженец России серьёзных травм не получил. 

В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Детали происшествия устанавливаются. 

В начале ноября в Лепельском районе иномарка выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль.

Пострадали три человека – здесь подробности

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Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры.  Как сообщает...
 
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