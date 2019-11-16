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Давид Ротман: «Общаться желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки»

17.11.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В нашей выездной студии находится очередной гость – это социолог Давид Ротман.

Сергей Прохоров, СТВ:
Можете прокомментировать избирательные предпочтения – кому белорусы в первую очередь отдают свои голоса.

Давид Ротман: «Общаться желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки»


Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:
Здесь стандарт работает – в предвыборных опросах задаются и такие вопросы. Как правило, люди хотят видеть своим депутатом человека честного, порядочного, профессионала, имеющего определенный опыт, умеющего сдерживать данное им слово. Сразу добавлю, что мне и тем людям, которые отвечали на наши вопросы, хотелось бы, чтобы избранный депутат как можно чаще общался со своими избирателями, потому что то, куда он избирается, называется Палата представителей – этот человек и эти люди представляют тех, кто их избирает, поэтому как можно чаще нужно с ними общаться и тогда все будет замечательно.

Давид Ротман: «Общаться желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки»


Сергей Прохоров:
Как вы можете оценить активность нынешних кандидатов в депутатов – что они делают правильно, а чего им, может быть, не хватает?

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

Давид Ротман:
С моей точки зрения, конечно, говорить об этом довольно поздно – идет избирательный процесс. Мне кажется, что все-таки общаться с теми, кто будет принимать участие в выборах, желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки. По-моему, этого не хватало, в этом опросе последнем значительное число респондентов не смогли ответить, кто является их депутатом прошлого созыва. Это не очень хорошо. Значит, общаются мало. А как можно людей услышать, если с ними напрямую не общаться, не смотреть глаза в глаза, если не слышать, что они хотят и если не говорить, что ты можешь? Самое главное – говорить, что ты можешь, мало, нужно добавлять, как сделать то, что ты можешь.

Давид Ротман: «Общаться желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки»

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Давид Ротман, Сергей Прохоров
 
 
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В нашей выездной студии находится очередной гость – это социолог Давид Ротман. Сергей Прохоров, СТВ: Можете прокомментировать избирательные предпочтения – кому...
 
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