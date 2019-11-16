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На выборах в Беларуси на 10.00 проголосовали около 39% избирателей

17.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

На выборах в Беларуси на 10.00 проголосовали около 39% избирателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86% избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовали 37,05% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 42,1%, в Гомельской - 42,69%, в Гродненской - 39,28%. В Минской области на избирательные участки пришли 40,33% избирателей, в Могилевской - 43,51%, в Минске - 30,39%.

"Цифры приблизительно похожи на цифры, которые имели в предыдущие электоральные кампании", - отметил Вадим Ипатов.

Как показывает практика, наиболее активно в воскресный день люди приходят на участки после 12.00.

Как сообщалось, воскресенье 17 ноября - основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Избирательные участки будут работать до 20.00.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение государственного служащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.

Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.

 
Теги: Минск
 
 
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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на выборах, по данным на 10.00, проголосовали 38,86% избирателей, сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя ЦИК...
 
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