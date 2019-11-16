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ВЫБОРЫ-2019. На участке избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С корреспондентами " IK" на Липнишковском избирательном участке для голосования N 20 своими впечатлениями о проходящих выборах поделился наблюдатель от ветеранской организации - председатель первичек КСУП " Агро-Липнишки" и ОАО "Ивьевская сельхозтехника" Иван Иосифович Гецевич.

ВЫБОРЫ-2019. На участке избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством

ВЫБОРЫ-2019. На участке избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством

У меня, как у наблюдателя от ветеранской организации, нет замечаний к работе местной комиссии по выборам депутата в парламент. На избирательном участке, где я с первого дня досрочного голосования, избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством.
Как избиратель и председатель ветеранской первички хочу отметить, что члены нашей общественной организации (а их 311 человек) как люди, умудренные жизненным опытом и пережившие многое, очень ответственно относятся к исполнению своего гражданского долга и участвуют во всех избирательных кампаниях. Понятно, что по состоянию здоровья многие из них не могут прийти на избирательный участок, поэтому обращаются в комиссию с письменной или устной просьбой о голосовании по месту нахождения.

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С корреспондентами " IK" на Липнишковском избирательном участке для голосования N 20 своими впечатлениями о проходящих выборах поделился наблюдатель от...
 
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