ВЫБОРЫ-2019. На участке избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством

Источник материала: Ивьевский край

С корреспондентами " IK" на Липнишковском избирательном участке для голосования N 20 своими впечатлениями о проходящих выборах поделился наблюдатель от ветеранской организации - председатель первичек КСУП " Агро-Липнишки" и ОАО "Ивьевская сельхозтехника" Иван Иосифович Гецевич.









У меня, как у наблюдателя от ветеранской организации, нет замечаний к работе местной комиссии по выборам депутата в парламент. На избирательном участке, где я с первого дня досрочного голосования, избирательный процесс проходит в соответствии с действующим законодательством.

Как избиратель и председатель ветеранской первички хочу отметить, что члены нашей общественной организации (а их 311 человек) как люди, умудренные жизненным опытом и пережившие многое, очень ответственно относятся к исполнению своего гражданского долга и участвуют во всех избирательных кампаниях. Понятно, что по состоянию здоровья многие из них не могут прийти на избирательный участок, поэтому обращаются в комиссию с письменной или устной просьбой о голосовании по месту нахождения.