ВЫБОРЫ-2019. Все четко, грамотно, профессионально

Источник материала: Ивьевский край

На Пионерском избирательном участке №4 в день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва оживленно. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии Анна Чеславовна Папроцкая, почти треть внесенных в списки избирателей уже отдали свои голоса во время досрочного голосования. Так, определились с выбором с 12 по 16 ноября 325 человек. Всего же в списках – 960.





Наблюдатель от Ивьевской районной профсоюзной организации работников образования и науки Станислава Станиславовна Захар:





– У меня большой опыт в качестве наблюдателя. Поэтому знаю Избирательный кодекс, можно сказать, наизусть. Я с первого дня досрочного голосования наблюдаю за ходом избирательной кампании на Пионерском избирательном участке. Никаких нарушений не выявлено, все четко, грамотно, профессионально. Здесь очень опытные члены участковой комиссии.



