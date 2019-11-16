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ВЫБОРЫ-2019. Все четко, грамотно, профессионально

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На Пионерском избирательном участке №4  в день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва оживленно. Как отметила председатель участковой избирательной комиссии Анна Чеславовна Папроцкая, почти треть внесенных в списки избирателей уже отдали свои голоса во  время досрочного голосования. Так, определились с выбором с 12 по 16 ноября 325 человек. Всего же в списках – 960.

ВЫБОРЫ-2019. Все четко, грамотно, профессионально

Наблюдатель от Ивьевской районной профсоюзной организации работников образования и науки Станислава Станиславовна Захар:

ВЫБОРЫ-2019. Все четко, грамотно, профессионально

– У меня большой опыт в качестве наблюдателя. Поэтому знаю Избирательный кодекс, можно сказать, наизусть. Я с первого дня досрочного голосования наблюдаю за ходом избирательной кампании на Пионерском избирательном участке. Никаких нарушений не выявлено, все четко, грамотно, профессионально. Здесь очень опытные члены участковой комиссии.   

ВЫБОРЫ-2019. Все четко, грамотно, профессионально

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На Пионерском избирательном участке №4  в день выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва оживленно. Как...
 
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