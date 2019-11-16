ВЫБОРЫ-2019. Это дело важное, обязательное для каждого сознательного гражданина

Источник материала: Ивьевский край

Известный в районе краевед, ветеран лесной отрасли Беларуси, человек активной жизненной позиции Иван Мечиславович Буйко, пришедший на Пионерский избирательный участок №4, побеседовал с корреспондентами «районки».





– Если ты сознательный гражданин, живущий и работающий в своей стране, ты обязательно должен прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, – говорит И. Буйко. – Естественно, за кого голосовать – должен выбирать каждый. На самом деле, от того, какие законы принимаются на уровне парламента, во многом зависит наша с вами жизнь. Хочется, чтобы благосостояние людей улучшалось. Поэтому я голосовал за человека достойного, знающего жизни, что называется, изнутри. Ведь депутаты – это избранники народа, его, как говорят, «глаза» и «уши». Именно они смогут донести на высший уровень все то, что необходимо людям.