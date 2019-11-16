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ВЫБОРЫ-2019. Голосовали всей семьей

17.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На Пионерский избирательный участке №4 г. Ивье приходят голосовать семьями. Семья Базык –  Геннадий и Людмила – пришли вместе с 10-летней Ксенией, которой была поручена почетная миссия опустить бюллетень в урну.

ВЫБОРЫ-2019. Голосовали всей семьей

– У нас такая традиция – ходить на выборы семьей, – рассказывает глава семьи. – Таким образом мы показываем пример своим детям. Ведь все самое важное закладывается в детские годы. 

Сегодня, конечно, хочется, чтобы в парламенте наши интересы отстаивал достойный человек. Мы дома все вместе ознакомились с предвыборными программами всех троих кандидатов на пост парламентария. Оказалось, что с женой наш выбор пал на одного и того же человека. Его позиция твердая, уверенная и понятная.

– Я хочу сказать, – добавляет Людмила, – что участвовать в выборах должен каждый житель страны. Ведь здесь мы живем, растим детей, работаем. Здесь будут жить и работать наши дети. И какое будущее мы им выберем теперь, зависит их жизнь в будущем. 

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На Пионерский избирательный участке №4 г. Ивье приходят голосовать семьями. Семья Базык –  Геннадий и Людмила – пришли вместе с 10-летней Ксенией, которой...
 
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