ВЫБОРЫ-2019. Голосовали всей семьей

Источник материала: Ивьевский край

На Пионерский избирательный участке №4 г. Ивье приходят голосовать семьями. Семья Базык – Геннадий и Людмила – пришли вместе с 10-летней Ксенией, которой была поручена почетная миссия опустить бюллетень в урну.





– У нас такая традиция – ходить на выборы семьей, – рассказывает глава семьи. – Таким образом мы показываем пример своим детям. Ведь все самое важное закладывается в детские годы.

Сегодня, конечно, хочется, чтобы в парламенте наши интересы отстаивал достойный человек. Мы дома все вместе ознакомились с предвыборными программами всех троих кандидатов на пост парламентария. Оказалось, что с женой наш выбор пал на одного и того же человека. Его позиция твердая, уверенная и понятная.

– Я хочу сказать, – добавляет Людмила, – что участвовать в выборах должен каждый житель страны. Ведь здесь мы живем, растим детей, работаем. Здесь будут жить и работать наши дети. И какое будущее мы им выберем теперь, зависит их жизнь в будущем.