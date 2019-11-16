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"Кости шевелить не надо": Лукашенко прокомментировал перезахоронение останков Калиновского
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию вокруг захоронения останков Кастуся Калиновского, что должно пройти в следующую пятницу в Вильнюсе
«Я знаю роль этого человека. Калиновский был нашим гражданином, жил и работал на нашей территории. Но там много нюансов. Я предостерег наших историков и ученых, что нам здесь не надо удариться в политику. А кости шевелить не надо — пусть спокойно там лежит», — сказал президент.
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Александр Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию вокруг захоронения останков Кастуся Калиновского, что должно пройти в следующую пятницу в Вильнюсе
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