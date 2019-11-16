Какая неожиданность! Лукашенко объявил, что пойдет на президентские выборы-2020

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если люди категорически будут против, я перечить не буду, хотя, конечно, немного переживать буду".





Крайний срок проведения выборов — конец августа. Лукашенко будет участвовать в президентских выборах 2020 года.