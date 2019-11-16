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Внезапно: Марзалюку вынесли официальное предупреждение
Источник материала: Партизан
Окружная избирательная комиссия (ОИК) по Могилевскому-Ленинскому округу №84 16 ноября вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку, пишет
Другой кандидат по этому округу, Александр Павлов, пожаловался в избирком на то, что Марзалюк во время встреч с избирателями 6 ноября в средней школе №35 и 7 ноября в гимнастическом зале «Багима» использовал стенд с листовками и фото без выходных данных.
Павлов представил в избирком соответствующие фото.
По словам зампредседателя ОИК Татьяны Гришановой, директор средней школы №35 подтвердил, что на стенде в актовом зале во время выступления Марзалюка были размещены портрет и биографические данные, несогласованные с окружной комиссией. На печатной продукции действительно не было выходных данных.
Один из членов окружной комиссии заметил, что Марзалюк является публичной персоной и его фото можно встретить везде.
Несмотря на это, Татьяна Гришанова посчитала, что жалоба Павлова обоснована:
— Игорь Марзалюк избирается второй раз. Он прекрасно понимает, что и как он делает, — заметила зампред избиркома.
В итоге избирательная комиссия приняла решение вынести официальное предупреждение кандидату Игорю Марзалюку. Если бы он получил второе — его могли бы снять с выборов.
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Окружная избирательная комиссия (ОИК) по Могилевскому-Ленинскому округу №84 16 ноября вынесла официальное предупреждение кандидату в депутаты Игорю Марзалюку,...
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