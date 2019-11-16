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Сборная Беларуси по футболу завершила отбор на Евро-2020 разгромным поражением
Источник материала: Партизан
Сборная Беларуси по футболу завершила выступление в квалификации к чемпионату Европы – 2020 поражением от сборной Германии со счётом 0:4.
Немцы у себя дома переиграли белорусов вчистую, хотя у "белокрылых" было две реальные возможности забить: Стасевич дважды не смог переиграть Нойера — на 40-й минуте в контратаке и на 75-й с пенальти, передает
"Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры", —
Беларусь с 4 очками заняла в своей группе предпоследнее место, а Германия завершила квалификацию на первой строчке турнирной таблицы.
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Сборная Беларуси по футболу завершила выступление в квалификации к чемпионату Европы – 2020 поражением от сборной Германии со счётом 0:4.
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