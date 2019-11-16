Сборная Беларуси по футболу завершила отбор на Евро-2020 разгромным поражением

"Еврорадио" . Немцы у себя дома переиграли белорусов вчистую, хотя у "белокрылых" было две реальные возможности забить: Стасевич дважды не смог переиграть Нойера — на 40-й минуте в контратаке и на 75-й с пенальти, передает





сказал после матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель. "Результат для нас неутешительный. Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры", —после матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель.









Беларусь с 4 очками заняла в своей группе предпоследнее место, а Германия завершила квалификацию на первой строчке турнирной таблицы.