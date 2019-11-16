Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

Еврорадио . Он приехал на участок для голосования около 11:30, передаёт корреспондент





"Вы — бойцы видимого фронта", — заявил Лукашенко членам избирательной комиссии.





По поводу того, за кого он проголосовал, глава государства заявил: "Я думаю, вы сами понимаете, за кого. Если я этого человека когда-то сам назначил, то его и поддержу".





По этому округу баллотируется судья Верховного суда Светлана Любецкая. Судей Верховного суда в Беларуси своим указом назначает глава государства.



