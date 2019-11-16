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Возможные изменения в Конституцию уже на столе у Лукашенко

17.11.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждая идея подписана поименно.

Возможные изменения в Конституцию уже на столе у Лукашенко
Александру Лукашенко представили возможные изменения в Конституцию страны. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию, - сказал Александр Лукашенко. - Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного суда мне представлены".

Президент отметил, что сейчас на основании многих предложений юристов Конституционного суда можно переходить к следующему этапу: будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект Конституции и представить его главе государства. "Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции", - добавил глава государства.


Александр Лукашенко обратил внимание, что сроков для внесения изменений в нынешнюю Конституцию не стоит. "Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем", - подчеркнул Президент.

Глава государства также рассказал, что, когда вносились предложения, судьи Конституционного суда лично подписывали свои идеи. "Персональная ответственность за судьбу страны, за то, как они будут жить в этой стране, как дети их будут жить. Меня удивило и обрадовало, что люди не собираются ломать нынешнюю Конституцию. Ответственность должна быть за этот документ", - заключил Александр Лукашенко.-0-
 
 
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