Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок в 2020 году. Глава государства отметил, что президентские выборы, скорее всего, пройдут летом следующего года, передает в воскресенье БЕЛТА .

С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в Минске после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Лукашенко подчеркнул, что не держится за пост президента, но считает обязательным предложить свою кандидатуру.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», – сказал глава государства журналистам.

Президент добавил, что не обидится, если его не поддержат на выборах, однако отметил, что белорусам стоит голосовать за него, если они ценят стабильность, спокойствие и независимость.



«Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся пожалуйста», – отметил Лукашенко.