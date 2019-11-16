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Лукашенко заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году
17.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый срок в 2020 году. Глава государства отметил, что президентские выборы, скорее всего, пройдут летом следующего года, передает в воскресенье
С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в Минске после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Лукашенко подчеркнул, что не держится за пост президента, но считает обязательным предложить свою кандидатуру.
«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», – сказал глава государства журналистам.
Президент добавил, что не обидится, если его не поддержат на выборах, однако отметил, что белорусам стоит голосовать за него, если они ценят стабильность, спокойствие и независимость.
Ранее белорусский лидер заявил, что
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Президент Беларуси отметил, что президентские выборы в стране, скорее всего, пройдут летом следующего года.
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