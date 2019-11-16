В Беларуси более 35% избирателей проголосовали досрочно на выборах

Источник материала: Аргументы и факты

35,77% белорусов проголосовали досрочно на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Информация об этом размещена на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, в процентном соотношении больше всего граждан проголосовали досрочно в Гомельской области – 39,41%. В Брестской области проголосовали 33,67% избирателей, в Витебской явка составила 38,26%, в Гродненской – 36,50%, в Минской – 37,49%, в Могилевской – 39,11%, в Минске – 28,56%.

Досрочное голосование на выборах проходило с 12 по 16 ноября включительно. Сегодня, 17 ноября, основной день голосования. Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны.

Всего в списки избирателей включены около 6,9 млн человек.