Лукашенко о России: Нахрена нужен кому такой союз

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в Палату представителей:





«Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз», — сказал глава государства

«Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под 9 миллиардов долларов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем?», — отметил Лукашенко.

«Да очнитесь вы наконец! — сказал он журналистам. — Вы думаете, инвесторам есть дело, легитимный в Беларуси парламент или нет? Да им плевать! Им нужен бизнес-климат в стране хороший.»