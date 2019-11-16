Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 4 (предпоследняя)

Источник материала: Виртуальный Брест

Поговорив о трапезе почтенной шляхты, рассмотрим и такую сторону жизни как занятие важными государственными делами. Ну не постоянно же панам заливать за воротник и пользовать крепостных девок на сеновалах или в своих гаремах. Иногда нужно было изображать занятых людей, не отрываясь от бокала. И тут наша ясновельможная публика могла развернуться во всей своей красе, особенно в законотворчестве. Точнее, в заседаниях сейма.

Станислав Август Понятовский

Заседания сейма Речи Посполитой в те весёлые времена – ещё тот цирк. Это вам не скучные, сонные слушания в белорусском парламенте. Там было интересней. Даже российская Госдума образца 90-х и нынешняя украинская Верховная Рада с их периодическим мордобоем не сравнятся. Там буйнопомешанные паны показывали себя во всей красе – пьянствовали, кутили, дрались почти каждый божий день. Немало после таких «заседаний» бродило по окрестностям искалеченных шляхетских избранников: увечья, синяки, выбитые зубы и рваные раны были делом обычным. Сложнее приходилось безруким и другим страдальцам, лишившихся в порыве буйства глаза, уха или конечностей. При этом «господа депутаты» не стеснялись продавать знаменитое «вето» за хороший барыш. Сорванные заседания сейма были не просто с пьяных глаз, а здесь виделся большой гешефт его инициаторам – сумма с несколькими нулями злотых. Только за 190 лет, с 1573 по 1763 года, подобным образом было сорвано 53 сейма, или 38 % от их общего числа. Чтобы не поняли превратно: я не утверждаю, что всё время в сейме только и делали, что развлекались и дрались. Были разумные инициативы и постановления. Но таковых было мало и случалось редко. Да и много ли выдвинешь разумного в условиях анархии?

Кароль Станислав Радзивилл. Пане Коханку

Случалось, выдвигали. Например, прославляемый ныне Статут ВКЛ от 1588 года, этакий «образец светочи и демократии». Правда, довольно своеобразно понимали демократию в те времена наши славные избранники. Почти по принципу «Нам всё, холопам – закон». Откровенно говоря, некоторые статьи, видимо, в своё время были списаны бонзами нацистской Германии в 30-е гг. Как вам нравится положение о пытках, когда некоторые категории населения официально разрешалось пытать один раз в день и не более 1 часа? Так и представляется картина в холодном подвале с изуродованным холопом на цепи (а кого ещё разрешалось пытать?) и стоящим рядом умельцем с закатанными рукавами. Час прошёл, всё, извини, братец, если что не так, продолжим завтра. Если доживёшь. Закон-с, однако… Других разрешалось пытать три раза в день.

Далее ещё лучше. Убийство незаконнорожденного в те времена не наказывалось вообще. Ну, не признавали таких за людей. Может, таким оригинальным образом блюли чистоту нравов? Нет следов преступления, вернее измены, и нет проблем. За воровство у пана виновному грозил штраф 12 коп денег, грабанули простого смертного – 3 копы. Оно и понятно – важный человек дорого стоит. Отдельно были указания про евреев, цыган и прочих «басурман-нехристей». «Устанавливаем и с этого времени иметь желаем, чтобы жид, татарин и каждый басурман в достоинство и в никакую власть от нас, хозяина, и от панов-рад наших назначен не был». Иными словами, рождённый ползать, летать не должен. Действительно, начни всем смердам шляхетство раздавать, что же это будет? Никакой справедливости для наших вельмож не останется. Истины ради, отметим, что иногда это положение задвигали в сторону.

князь Михаил Фредерик Чарторыйский

А вот шедевр законотворчества про цыган: «Поскольку цыганы являются людьми ненужными и бесполезными, которые не приносят никакой пользы, прибыли нам и никому в речи посполитой не приносят, но вообще наносят вред обманом простых людей и воровством, а также могли бы стать лазутчиками и проводниками для дурного дела, потому устанавливаем, чтобы их с этого времени нигде не прятали в государстве нашем и в землях, ему принадлежащих, за чем должны зорко смотреть пограничники и другие державцы наши, чтобы они не входили в наши земли. И если кто их выгонит со своего староства и владений, чтобы никто из других категорий подданных наших их не принимал и не прятал в своих имениях под угрозой выплаты штрафа…». Интересно, крючкотворцы Адольфа Алоизовича не отсюда ли слямзили идею законов о чистоте арийской расы?

Под стать общему сейму были и поветовые сеймики. Здесь господа поветовые депутаты вели себя ничуть не лучше (и не хуже) их более высоких коллег. На поветовые сеймики собиралась почти вся шляхта под предводительством высокопоставленных магнатов. И в борьбе за важные должности все средства были хороши. Пьянки, драки, скандалы, кровавые побоища, штурмы залов заседаний войсками феодалов – всё как в лучших домах Конотопа, да просят меня его жители за подобное сравнение. Вынос мёртвых тел и занавес. Вот пример Берестейского сеймика 1755 года, когда в попытках разрешить вопрос сошлись стенка на стенку ясновельможные поветовые депутаты. В принципе, ничего катастрофического не произошло, только порубали 15 человек с двух сторон и продолжили весёлую гулянку дальше. Дело житейское.

Николай Потоцкий

Так и развлекались на поветовых сеймиках – Чарторыйские против Радзивиллов, Сапеги против Тышкевичей, Огинские против Пацей, а то и все против всех.

Пример «работы» Мстиславского сейма, очевидец – скарбовый писарь ВКЛ Игнатий Лопатинский: «Пан Левон Илинич, городской писарь из партии Воловичей, имея в руках старосветский инкрустированный топорик тонкой работы, хотел дать им по лбу старосте Шпилевскому, но тот убежал, а Станислав Волович вскочил на стол и выхватил саблю; тогда две партии не стали лениться, особенно когда два брата Завистовские перевернули стол на партию Воловичей. Сеча продолжалась около часа, пока с дароносицей не вышли ксёндзы… В той сече в обоих партиях было множество порубленных, наиболее тяжело: Толпыга, Дубяга и Козел; двое же от тяжёлых ран сразу же умерли». Вы скажете, что здесь не упоминаются магнаты, значит они не причём. Ну не будут же наши высокие стороны лично рубаться на саблях. Не царское это дело, есть придворная челядь. Наши паны стояли в сторонке, а может, и сидели с бокалом в руках.

А вот и ещё один герой – речицкий судья Юзеф Юдицкий. Засиделся он в своей должности, заскучал и впал в депрессию. Захотелось ему стать маршалком, то бишь, председателем суда. Как раз и место освободилось. Кстати, заседания суда в те легендарные времена было нечто средним между современным цирком и работой тогдашних сеймиков. Здесь не было монотонных речей прокурора и адвокатов со спящим судьёй. Это был ещё тот балаган с пьяными обвиняемыми и потерпевшими, драками и примирением. А частенько и судьи носились по залу в поисках пятого угла.

Вот и славный граф Николай Потоцкий однажды поймал судью, неоднократно выносившему ему приговоры за разные проделки, и бережно положил вдоль лавки. А чтобы помягче было, подложил лист с его собственно начертанным приговором. Далее за дело взялись графские умельцы с розгами в руках… Дело то было пустяковым: ну завалил пан Потоцкий в своих владениях еврея. Оказалось, чужой – другого помещика. Вернее, не помещика, но проживавшего в его землях. Делать нечего, надо возмещать ущерб. Набрал в своей земле десятка два таких же страдальцев, разложил на телеге «мордой в пол», а сверху накрыл ещё гнётом, чтобы плотнее было и отправил «пострадавшему» феодалу. Это почему-то не понравилось обществу, пошли евреи в суд. Ну и за что судить его светлость? Короче, смотрел пан Потоцкий на того судью и ничего понять не мог. То ж евреи, а я граф!

Но, вернёмся к нашему пану Юдицкому. Так вот, выборы нового председателя Речицкого суда проходили на соответствующем сеймике. Пан Юдицкий, как и полагается, был протеже известного пройдохи Пане Коханку, по совместительству председателя Минского трибунала. Беда в том, что давние недруги Радзивиллов, Чарторыйские также двигали своего человека на вакантную должность. После доброй пьянки, пардон, трапезы и драки, победу одержали Чарторыйские. Пане Коханку поник и примирился. Но доблестный судья Юдицкий не собирался сдаваться. Ещё чего! Быстренько организовал «незаконное вооружённое формирование», возможно и князь ему ещё подсобил. И повёл пан судья свою ватагу удальцов на штурм Речицкого замка, где и пировали победители, вернее заседал суд во главе с новым маршалком. Сеча была знатная. И если Юдицкому не удалось победить в сейме, то победа в бою была за ним. Несколько человек порубили, ещё более десятка оказалось изувеченными, но пан судья торжествовал. Пока был во хмелю.

Потом протрезвел и начал вспоминать свои подвиги. Замок разгромлен и разграблен. Заседание суда сорвано. Трупы шляхтичей и стонущие раненые. Перебитые холопы, впрочем, кому они нужны. Даже в то интересное время были какие-то законы, и подобное не прощалось. Оценив содеянное и нанесённый ущерб, пан Юдицкий поспешил улизнуть. И ушёл «с ватагой доблестных стрельцов» в леса, принявшись грабить проезжающих. Этакий Робин Гуд местного разлива. Дело приняло серьёзный оборот, свою гневную озабоченность выразил и канцлер ВКЛ. Кстати, сей высокий пост занимал князь Михаил Фредерик Чарторыйский. Увы, и он, как не пытался наставить шпильки Радзивиллу, озабоченностью всё и ограничилось. У верховной власти не оставалось другого выхода, кроме как просить помощи у России в поимке злодея-разбойника. Ага, потирают руки наши сознательные, вот и опять русский след. Ну, надо же было кому-то наводить порядок в этом зоопарке.

Князь Радзивилл, видя всю опасность положения, забился в Несвиже, прикинулся ветошью и не отсвечивал. Он вообще не при чём, а Юдицкий, злодей этакий, всё сам организовал. Сам же пан судья, прослышав про введённый русский гарнизон, мигом распустил своих балбесов и схоронился в одном из монастырей. Может грехи решил замаливать. Правда, на всякий случай с двумя пистолетами за пазухой. Видимо, для удобных разговоров со Всевышним. Тем временем русские подступили к монастырю. Не собираясь его штурмовать, командир отряда просто силой вырвал ключи у настоятеля монастыря от костёла, где и засел наш доблестный судья. Искусство переговорного процесса было придумано не вчера, и всё обошлось без кровопролития. Юзеф Юдицкий был арестован, а вскоре и отвезён в Рогачев. Там, у расстрельного столба и была закончена его непутёвая жизнь.

А спустя несколько десятилетий и сама Речь Посполитая прекратила своё существование. Для неё тяжелые времена настали в 70-е года XVIII века. Бардак в государстве не заканчивался, и оно находилось на грани распада. Тем более, что, глядя на этот зверинец, облизывались в ожидании лакомых кусков окрепшие Пруссия, Австрия и Россия. Думаете, уж здесь-то наши вельможи взялись за ум и объединились перед лицом угрозы? Ага, оно им надо! Одно из заседаний Сейма в Гродно. Попытка принять законы, ограничивающие своеволие шляхты и укрепляющие королевскую власть, провалилась. Последний король Станислав Август Понятовский, не в силах ничего изменить, …закатывает бал на 4000 персон.

Подобное неизлечимо. Эти господа сами пропили свою страну. И внешние силы здесь не при чём.

По материалам сборника «Материалы для географии и статистики России. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863), монографии Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», книги Л. Врублевской «Рыцари и дамы Беларуси», публикации Я. Алексейчика «Сто тысяч королей, потерявших два государства».