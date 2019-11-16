В Бресте проведены мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом

Источник материала: Виртуальный Брест

Учитывая глобальность проблемы (в Брестской области, по словам главного врача областного эндокринологического диспансера Григоровича А.С., на 1 января 2019 г. на диспансерном учёте находилось почти 50 тыс. пациентов с сахарным диабетом) и важность своевременного выявления этого коварного заболевания, в Бресте 14 января на базе ТЦ «Корона» (ул. Московская, 210), гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе, 11), ТЦ «Экватор» (ул. Гаврилова, 16) с 10.00 до 12.30 была проведена акция в рамках Всемирного дня борьбы против диабета.





Все желающие могли измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (показатель, который характеризует вес человека в зависимости от роста), определить уровень сахара в крови с выдачей информационных материалов по тематике акции.





Пришли на акцию люди разных возрастов, но основное большинство составили лица трудоспособного возраста. Измерили давление более 140 человек, из них у 37 давление оказалось повышенным и даже у 5 из них – высоким. С ними проведены беседы, все они направлены для обследования к участковому терапевту. Ещё 215 человек определили уровень сахара в крови, из них у 34 человек он оказался повышенным. Всем им также выданы направления к участковому терапевту для дальнейшего обследования.





Непринуждённая обстановка, доступность диагностических исследований, доброжелательность медицинских работников – главное условие таких акций, направленных на повышение ответственности людей за своё здоровье. Как показывает практика, очень часто люди не оценивают объективно своё состояние и продолжают жить и работать с высоким давлением и не диагностированным сахарным диабетом, которые постепенно разрушают здоровье человека и способствуют развитию таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт. Чем раньше выявляются проблемы, тем они более управляемы.





Кроме того, в течение 4-х дней (с 11 по 14 ноября) на базе областного эндокринологического диспансера работал телефон горячей линии. На телефонные обращения отвечала заведующая отделением Белятко А.Б. За это время 30 человек получили ответы из первых уст на свои вопросы (о первых признаках сахарного диабета, тактике при выявлении заболевания у детей и взрослых, диагностике и профилактике возможных осложнений и др.).

Как оценить акцию? Много это или мало: 385 человек, которые узнали что-то новое о себе и о том, что здоровье – это категория активная, она требует постоянной работы над собой. Всё большое начинается с малого и мы будем продолжать такую профилактическую форму общения с жителями нашего города.

Врач-валеолог Брестского областного

ЦГЭиОЗ В.С.Машенская