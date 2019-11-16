Белорусские туристы, отдыхавшие в Шарм-эль-Шейхе, погибли. Вероятно, отравление

Источник материала: Виртуальный Брест

Два белорусских туриста погибли в одном из отелей Шарм-эль-Шейха в Египте. Об этом сообщает Республиканских союз туриндустрии со ссылкой на письмо от Департамента по туризму. Точной причины гибели пока не назвали, но с высокой вероятностью ей стало пищевого отравление.





Мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения, супруги из Беларуси, находились на отдыхе в отеле Shаrm Reef 4*. Как сообщает в письме СК , они заселились супруги заселились в отель 16 октября. После одного из вечерних приемов пищи (предположительно, это была рыба) мужчина почувствовал недомогание: боль в животе, лихорадка, обща слабость, температура З8°. Ему поставили диагноз «острый гастроэнтерит» и доставили в госпиталь в Шарм-эль-Шейхе. 24 октября мужчина скончался, его тело транспортировали в Беларусь.

Его супруга обращалась в госпиталь Шарм-эль-Шейха за медпомощью с такими же симптомами, но 23 октября. Через два дня женщина прибыла в Минск, и в связи с ухудшением состояния ее доставили в Городскую клиническую инфекционную больницу, где 13 ноября женщина скончалась.

Для установления точной причины смерти двух белорусских туристов в египетском отеле СК назначил судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия еще не завершены. Однако в отеле Shаrm Reef 4* могут находиться другие туристы из Беларуси.

Департамент по туризму просит воздержаться от направления в указанный отель белорусских туристов и принять меры по охране жизни и здоровья белорусских туристов, уже находящихся там.

Фото на обложке: отель Sharm Reef в Шарм-эль-Шейхе