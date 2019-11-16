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Белорусские туристы, отдыхавшие в Шарм-эль-Шейхе, погибли. Вероятно, отравление
17.11.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Два белорусских туриста погибли в одном из отелей Шарм-эль-Шейха в Египте. Об этом сообщает
Мужчина 1963 года рождения и женщина 1965 года рождения, супруги из Беларуси, находились на отдыхе в отеле Shаrm Reef 4*. Как сообщает в письме
Его супруга обращалась в госпиталь Шарм-эль-Шейха за медпомощью с такими же симптомами, но 23 октября. Через два дня женщина прибыла в Минск, и в связи с ухудшением состояния ее доставили в Городскую клиническую инфекционную больницу, где 13 ноября женщина скончалась.
Для установления точной причины смерти двух белорусских туристов в египетском отеле
Департамент по туризму просит воздержаться от направления в указанный отель белорусских туристов и принять меры по охране жизни и здоровья белорусских туристов, уже находящихся там.
Фото на обложке: отель Sharm Reef в Шарм-эль-Шейхе
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Два белорусских туриста погибли в одном из отелей Шарм-эль-Шейха в Египте. Об этом сообщает Республиканских союз туриндустрии со ссылкой на письмо от...
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