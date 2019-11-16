Председатель райисполкома Дмитрий Мартинович принял участие в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Источник материала: Маяк Преднепровья

Районный центр культуры. Именно здесь расположен Октябрьский участок для голосования №10. Во внушительном списке — 1022 избирателя. В их числе – глава районной вертикали. Выполнить свой гражданский долг Дмитрий Мартинович пришел вместе с супругой.





Дмитрий Васильевич предъявляет паспорт, ставит число и подпись напротив своей фамилии в списке избирателей, после чего ему выдают бюллетень – все согласно Избирательному кодексу.

В кабине для голосования председатель райисполкома не задерживается, как и его супруга, которая тоже выполняет свой гражданский долг непосредственно в день выборов.

Бюллетени опускаются в полупрозрачную урну. Голоса отданы только за самых достойных кандидатов в парламент!

Дмитрий Васильевич поинтересовался у председателя комиссии Татьяны Коржовой, активно ли проходят выборы. На что получил утвердительный ответ.

К слову, избиратели действительно ответственно подошли к выражению своей гражданской позиции. Процесс голосования на Октябрьском участке для голосования №10 17 ноября в 11.00 был в самой активной фазе.

















Концерт народного фольклорного ансамбля «Багатуха» пришелся как нельзя кстати – в районном центре культуры от звонких женских голосов было действительно празднично.

В фойе на втором этаже работал буфет. Ассортимент, представленный Быховским ОСП Могилевского райпо, впечатлял разнообразием вкуснейшей продукции.

Присутствовали на выборах и волонтеры отряда «Доброе сердце». Активисты БРСМ уже на входе в РЦК встречали избирателей преклонного возраста. Нужна помощь или поддержка – молодежь подставит плечо!

Алеся ЦАРЕВА.