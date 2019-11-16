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На Барколабовском участке для голосования

17.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Из 549 избирателей по Барколабовскому участку для голосования №13 170 изъявили желание отдать свой голос за кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на дому.

На 16 ноября на участке свой досрочный выбор сделали 193 избирателя. Из 7 впервые голосующих граждан ранее отдали свой голос четверо.

А уже сегодня одним из первых заполненный бюллетень в урну опустил пенсионер Валерий Захаренко.

На Барколабовском участке для голосования

На часах 9.00. Члены избирательной комиссии, взяв опломбированные переносные урны, бюллетени, спешат к избирателям на дом. В деревню Седич с ними отправляется и журналист «МП».

На Барколабовском участке для голосования

Посещаем пенсионерку Галину Фролову.

«Возможности самостоятельно добраться до участка для голосования нет, а отдать свой голос за лучшего кандидата обязана», — говорит женщина. С чувством выполненного долга избиратель опускает бюллетень.

На Барколабовском участке для голосования

 

Радушно встретила членов избирательной комиссии и пенсионерка Надежда Красницкая. Накануне она досконально ознакомилась с программами кандидатов в депутаты, поэтому осознанно и уверенно делает свой выбор. «Голосую за самого достойного кандидата», – комментирует Надежда Федоровна.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Из 549 избирателей по Барколабовскому участку для голосования №13 170 изъявили желание отдать свой голос за кандидата в депутаты Палаты
 
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