На Барколабовском участке для голосования

Из 549 избирателей по Барколабовскому участку для голосования №13 170 изъявили желание отдать свой голос за кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
На 16 ноября на участке свой досрочный выбор сделали 193 избирателя. Из 7 впервые голосующих граждан ранее отдали свой голос четверо.
А уже сегодня одним из первых заполненный бюллетень в урну опустил пенсионер Валерий Захаренко.
На часах 9.00. Члены избирательной комиссии, взяв опломбированные переносные урны, бюллетени, спешат к избирателям на дом. В деревню Седич с ними отправляется и журналист «МП».
Посещаем пенсионерку Галину Фролову.
«Возможности самостоятельно добраться до участка для голосования нет, а отдать свой голос за лучшего кандидата обязана», — говорит женщина. С чувством выполненного долга избиратель опускает бюллетень.
Радушно встретила членов избирательной комиссии и пенсионерка Надежда Красницкая. Накануне она досконально ознакомилась с программами кандидатов в депутаты, поэтому осознанно и уверенно делает свой выбор. «Голосую за самого достойного кандидата», – комментирует Надежда Федоровна.
Екатерина ГУРСКАЯ.