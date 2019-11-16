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Когда насчитают пошлину со всей стоимости товара, ввезенного из-за границы, а не с превышения лимитов?
Источник материала: Tut.by
В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с 1 января 2020 года в 2 раза
Какие нормы провоза товаров и какие пошлины при их превышении?
Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.
При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов, независимо от количества поездок за рубеж.
В августе этого года в Беларуси
Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, смогут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.
За превышение норм ввоза товаров нужно заплатить пошлину в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения норм по стоимости или весу. К этой сумме нужно добавить сбор в 10 рублей за совершение таможенных операций.
К примеру, если вы ввозите товар весом в 32 килограмма и стоимостью 650 евро, то есть превышаете нормы по стоимости на 150 евро. Таможенная пошлина составит в таком случае 45 евро (650 евро — 500 евро лимита=150 евро. Эту сумму умножаем на 30%, получается 45 евро). Плюс 10 рублей за таможенные операции.
В каких случаях пошлину берут со всей стоимости товара, а не с превышения?
Но в некоторых ситуациях таможенную пошлину взимают со всей стоимости товара, а не с превышения. Это касается неделимых товаров, то есть вес которых превышает 35 килограммов. В отношении них независимо от стоимости, веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм общего веса.
К примеру, если
Получается, что 30% от стоимости дубового стола составляют 75 евро, а за превышение по весу — 192 евро (48 килограммов умножаем на 4 евро). Взимают ту пошлина, которая получается больше — по весу или по стоимости.
Но если ввозить неделимый товар весом до 35 килограмм с превышением лимитов, то за него возьмут пошлину в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения норм по стоимости или весу. То есть не со всей стоимости товара, а с превышения.
А если неделимые товары вписываются в нормы — 25 килограммов и 500 евро (20 килограммов и 300 евро для тех, кто ездит за границу чаще раза в 3 месяца), то пошлину и вовсе не нужно платить. При условии, что остальные товары в сумме с неделимым вписываются в эти беспошлинные лимиты. К примеру, если
Важный момент: если вы ввозите неделимый товар весом больше 35 килограммов, то дополнительно можно ввезти беспошлинно товары, стоимость которых не превышает 500 евро и вес которых не превышает 25 килограммов (300 евро и 20 килограммов для тех, кто ездит за границу чаще раза в 3 месяца).
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Когда насчитают пошлину со всей стоимости товара, ввезенного из-за границы, а не с превышения лимитов?
В некоторых случаях таможенные сборы взимаются со стоимости всего товара, а не с превышения лимитов. Что это за ситуации и какие размеры пошлин?
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