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Когда насчитают пошлину со всей стоимости товара, ввезенного из-за границы, а не с превышения лимитов?

17.11.2019 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с 1 января 2020 года в 2 раза снизят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. При этом таможенные сборы за перевес товаров при провозе через границу останутся прежними. Они составляют 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения норм по стоимости или весу. Но в некоторых случаях таможенные сборы взимаются  со стоимости всего товара, а не с превышения лимитов. Что это за ситуации и какие размеры пошлин?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY запускает рубрику «Вопрос-ответ», в которой мы будем отвечать на вопросы читателей. Они могут касаться любой темы, которая связана с личными финансами, — жилищно-коммунальные услуги, налоги, пенсии, зарплаты, торговля, инфляции и другие. К примеру, в октябре прошлого года в Беларуси ввели штрафы за лишние суммы в жировках. А что делать, если нашли ошибки в платежке? Привлечешь ли повышенное внимание налоговиков в будущем, если задекларируешь доходы из-за границы?

Редакция будет отбирать актуальные и интересные вопросы и публиковать на них ответы. В некоторых случаях будем самостоятельно разбираться в вопросе, изучая нормативные документы, а в некоторых — с привлечением экспертов и чиновников. Прислать вопрос можно на bobkov@tutby.com с пометкой «Вопрос-ответ» в теме письма.

Какие нормы провоза товаров и какие пошлины при их превышении?

Сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов. 

При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов, независимо от количества поездок за рубеж.

В августе этого года в Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы и ужесточили нормы в том числе для тех, кто ездит за границу чаще раза в неделю. Белорусы, которые ездят за границу чаще раза в календарный день, теперь могут провезти не больше 1 кг продуктов питания, не более 0,1 литра алкоголя, не более 20 штук сигарет. При этом они смогут провезти только товары, бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.

Те, кто ездит за границу чаще раза в 7 календарных дней, смогут провезти не более 5 кг продуктов питания, не более 1 литра алкоголя, не более 40 штук сигарет. Что касается провоза вещей для личного пользования, то лимит составит не более 1 единицы каждого наименования товара.

За превышение норм ввоза товаров нужно заплатить пошлину в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения норм по стоимости или весу. К этой сумме нужно добавить сбор в 10 рублей за совершение таможенных операций.

К примеру, если вы ввозите товар весом в 32 килограмма и стоимостью 650 евро, то есть превышаете нормы по стоимости на 150 евро. Таможенная пошлина составит в таком случае 45 евро (650 евро — 500 евро лимита=150 евро. Эту сумму умножаем на 30%, получается 45 евро). Плюс 10 рублей за таможенные операции.

В каких случаях пошлину берут со всей стоимости товара, а не с превышения?

Но в некоторых ситуациях таможенную пошлину взимают со всей стоимости товара, а не с превышения. Это касается неделимых товаров, то есть вес которых превышает 35 килограммов. В отношении них независимо от стоимости, веса и частоты пересечения вами границы нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм общего веса.

К примеру, если ввозить дубовый стол весом 48 килограммов и стоимостью 250 евро, то нужно будет заплатить пошлину в 192 евро и сбор в 10 рублей.

Получается, что 30% от стоимости дубового стола составляют 75 евро, а за превышение по весу — 192 евро (48 килограммов умножаем на 4 евро). Взимают ту пошлина, которая получается больше — по весу или по стоимости.

Но если ввозить неделимый товар весом до 35 килограмм с превышением лимитов, то за него возьмут пошлину в 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса с превышения норм по стоимости или весу. То есть не со всей стоимости товара, а с превышения.

А если неделимые товары вписываются в нормы — 25 килограммов и 500 евро (20 килограммов и 300 евро для тех, кто ездит за границу чаще раза в 3 месяца), то пошлину и вовсе не нужно платить. При условии, что остальные товары в сумме с неделимым вписываются в эти беспошлинные лимиты. К примеру, если ввозить чердачную лестницу весом 18 килограммов и стоимостью 140 евро, то пошлину платить не нужно.

Важный момент: если вы ввозите неделимый товар весом больше 35 килограммов, то дополнительно можно ввезти беспошлинно товары, стоимость которых не превышает 500 евро и вес которых не превышает 25 килограммов (300 евро и 20 килограммов для тех, кто ездит за границу чаще раза в 3 месяца).

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В некоторых случаях таможенные сборы взимаются со стоимости всего товара, а не с превышения лимитов. Что это за ситуации и какие размеры пошлин?
 
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