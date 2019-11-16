На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

Смолевичане, которые проголосовали, смогли вместе с семьей принять участие в акции “Здоровое сердце” и акции которая проводит сегодня Смолевичский РОЧС “За безопасность”. Также горожане и гости активно посещают торговую ярмарку.

Также организована концертно-развлекательная программа “Славим Беларусь”. Выступают перед зрителями творческие коллективы района и ансамбль “Гуляй, казак”. Артисты привели в восторг зрителей. Смолевичане подпевали, танцевали, кричали: «Браво!». Несмотря на пасмурную погоду все вокруг были заряжены позитивом.







































