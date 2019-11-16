Смолевичане, которые проголосовали, смогли вместе с семьей принять участие   в акции  “Здоровое сердце” и  акции которая проводит сегодня Смолевичский РОЧС “За безопасность”. Также  горожане и гости активно посещают торговую  ярмарку.

Также организована концертно-развлекательная программа “Славим Беларусь”. Выступают перед зрителями творческие коллективы района и  ансамбль  “Гуляй, казак”.  Артисты  привели в восторг зрителей. Смолевичане подпевали, танцевали, кричали: «Браво!». Несмотря на пасмурную погоду все вокруг были заряжены позитивом.

 

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

На площади в Смолевичах в день выборов  проходят праздничные  мероприятия

 