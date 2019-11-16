Старейшую избирательницу Смолевиччины навестили десятки журналистов

Свой выбор в основной день голосования сделала 89-летняя пенсионерка из деревни Малое Залужье Смолевичского района Надежда Полегошко.
В дом к одному из старейших избирателей Гагаринского участка для голосования №60 заглянули десятки журналистов.
— Спасибо, что навестили. Столько людей в хате у меня давно не было! — встретила избирательную комиссию и представителей СМИ пенсионерка.
Надежде Ивановне предоставили бюллетень для голосования. С выбором она определилась сразу же:
— Голосую за светлое будущее нашей деревни! Что хотела бы от своего кандидата? Пенсия у меня хорошая, крыша над головой есть, автолавка в деревню ездит. Вот бы дров для печки привезли…
В Смолевичском районе голосование на дому проходит в двух населенных пунктах: деревнях Липники и Малое Залужье.
Станислав Лобатый
Фото: Павел Орловский
Старейшую избирательницу Смолевитчины навестили десятки журналистов