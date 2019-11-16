Старейшую избирательницу Смолевиччины навестили десятки журналистов

Свой выбор в основной день голосования сделала 89-летняя пенсионерка из деревни Малое Залужье Смолевичского района Надежда Полегошко.

В дом к одному из старейших избирателей Гагаринского участка для голосования №60 заглянули десятки журналистов.





— Спасибо, что навестили. Столько людей в хате у меня давно не было! — встретила избирательную комиссию и представителей СМИ пенсионерка.

Надежде Ивановне предоставили бюллетень для голосования. С выбором она определилась сразу же:

— Голосую за светлое будущее нашей деревни! Что хотела бы от своего кандидата? Пенсия у меня хорошая, крыша над головой есть, автолавка в деревню ездит. Вот бы дров для печки привезли…





В Смолевичском районе голосование на дому проходит в двух населенных пунктах: деревнях Липники и Малое Залужье.

Станислав Лобатый

Фото: Павел Орловский