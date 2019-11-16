Корреспондент «КС» побывала на Социалистическом участке для голосования №51 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, расположенном в УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей».





Председатель избирательной комиссии Владимир Иванович Орлов отметил, что выборы проходят в спокойной дружеской обстановке. Жители города активно приходят на избирательный участок, и отдают голоса за своих кандидатов.





На участке развернулась праздничная торговля, работает мини-кафе, расположились выставки – можно не только исполнить свой гражданский долг, но и хорошо провести время!



