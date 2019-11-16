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Супруги из Беларуси умерли после отдыха в Египте

17.11.2019 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Супруги из Беларуси умерли после отдыха в Египте
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в октябре. Супружеская пара из Беларуси отдыхала в отеле Sharm reef в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Супруги из Беларуси умерли после отдыха в Египте Последний отпуск. Отдых наших соотечественников опасен для жизни

По информации TUT.by, в один из вечеров после ужина мужчина почувствовал себя плохо – началась рвота, диарея, поднялась температура. Мужчину доставили в местную больницу, его жена также жаловалась на аналогичные симптомы.

Спустя короткое время мужчина скончался в больнице. Его супруга вернулась в Беларусь, где также попала в больницу. Около двух недель она провела в коме, но спасти ее врачам не удалось.

Предположительно супруги умерли из-за отравления рыбой, которую они съели в ресторане при отеле. Об этом рассказал сын погибших. Сейчас в ситуации разбирается белорусский Следственный комитет. Кроме того, департамент по туризму Беларуси рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в названный отель.

 
 
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По предварительным данным, мужчина и женщина отравились рыбой, которую ели в отеле.
 
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