Супруги из Беларуси умерли после отдыха в Египте

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла в октябре. Супружеская пара из Беларуси отдыхала в отеле Sharm reef в египетском Шарм-эль-Шейхе.

По информации TUT.by , в один из вечеров после ужина мужчина почувствовал себя плохо – началась рвота, диарея, поднялась температура. Мужчину доставили в местную больницу, его жена также жаловалась на аналогичные симптомы.

Спустя короткое время мужчина скончался в больнице. Его супруга вернулась в Беларусь, где также попала в больницу. Около двух недель она провела в коме, но спасти ее врачам не удалось.

Предположительно супруги умерли из-за отравления рыбой, которую они съели в ресторане при отеле. Об этом рассказал сын погибших. Сейчас в ситуации разбирается белорусский Следственный комитет. Кроме того, департамент по туризму Беларуси рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в названный отель.