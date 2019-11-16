Супруги из Беларуси умерли после отдыха в Египте

Как стало известно, трагедия произошла в октябре. Супружеская пара из Беларуси отдыхала в отеле Sharm reef в египетском Шарм-эль-Шейхе.
По информации
Спустя короткое время мужчина скончался в больнице. Его супруга вернулась в Беларусь, где также попала в больницу. Около двух недель она провела в коме, но спасти ее врачам не удалось.
Предположительно супруги умерли из-за отравления рыбой, которую они съели в ресторане при отеле. Об этом рассказал сын погибших. Сейчас в ситуации разбирается белорусский Следственный комитет. Кроме того, департамент по туризму Беларуси рекомендовал турфирмам воздержаться от направления белорусских туристов в названный отель.