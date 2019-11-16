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Жена Шумахера объяснила, почему не рассказывает о состоянии мужа

17.11.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера, заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии его здоровья по просьбе самого пилота. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

«Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Мы все руководствуемся просьбой Михаэля сохранять конфиденциальность. Не сомневаюсь, что он на моем месте сделал бы то же самое», — заявила Коринна Шумахер.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Гонщик упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Семикратный чемпион мира перенес операцию, после чего несколько месяцев провел в коме. В данный момент немец проходит реабилитацию после травмы. Семья Шумахера хранит в тайне информацию о состоянии его здоровья.

В сентябре 2019 года издание Le Parisien узнало о тайной госпитализации Шумахера в одну из парижских больниц. По информации газеты, немец провел в клинике три дня, после чего покинул Францию и был перевезен обратно в свой швейцарский дом. Сообщалось, что Шумахеру делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.

По данным Le Parisien, Шумахера перевозили на машине скорой помощи, а каталка, на которой его перемещали из автомобиля в здание клиники, была закрыта специальной ширмой. В больнице гонщика навещал его бывший руководитель в Ferrari и президент Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт.

 
 
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В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Гонщик упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень.
 
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