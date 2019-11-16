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Брестские таможенники выявили крупную партию контрабандных шин

17.11.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Брестские таможенники выявили крупную партию контрабандных шин
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Как стало известно, брестские таможенники раскрыли «серую» схему перемещения через границу бывших в употреблении автомобильных шин. В частности, по информации ГТК, 51-летний мужчина с июня по ноябрь 2019 года организовал незаконный ввоз шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии.

Брестские таможенники выявили крупную партию контрабандных шин Брестские таможенники задержали крупную контрабанду немецкой посуды

В ведомстве пояснили, что б/у шины относятся к категории опасных отходов и ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС. Перемещение шин осуществлялось через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе для грузовиков. На территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и продавались.

По предварительной оценке, общая стоимость шин составила более 80 тыс. белорусских рублей. Изъято около 2 тыс. единиц. Кроме того, у 51-летнего мужчины и еще одного 34-летнего подозреваемого также изъяты более 65 тыс. евро и золотые слитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь («Контрабанда»). Расследование продолжается.

 
 
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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