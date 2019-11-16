Honda обновила хэтчбек Civic для европейского рынка

Источник материала: Tut.by

Минувшим летом Honda показала рестайлинговую «пятидверку» Civic для Америки , а теперь обновки получил и хэтчбек, продающийся в Европе.





Как и в случае с американской версией, речь идет о скромном фейслифтинге — европейский Civic также разжился измененными бамперами, новыми 16- и 17-дюймовыми колесными дисками, а также иным обрамлением противотуманок и новым цветом кузова (Obsidian Blue). Все Civic по умолчанию располагают полностью светодиодными фарами, также в «базе» есть фирменный комплекс ассистирующей электроники Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, автоторможение, слежение за разметкой и т.д.).





В салоне Civic улучшено качество отделочных материалов, была модернизирована мультимедиа-система — причем физических кнопок и клавиш стало больше (по словам хондовцев, сделано это по итогам опроса как реальных владельцев, так и потенциальных покупателей). На топовых версиях Civic теперь устанавливается водительское кресло с восемью электрорегулировками.





Гамма двигателей у Civic для Европы не изменилась — это два бензиновых турбомотора объемом 1 л (126 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента) и 1,5 л (182 силы и 240 Нм) и 1,6-литровый дизель (120 сил и 300 Нм). Бензиновые агрегаты работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором, у дизельного Civic альтернативой «механике» является 9-ступенчатый «автомат».

Прием заказов на обновленный Civic начнется в декабре, а первые покупатели получат машины в январе следующего года.