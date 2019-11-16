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«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности
Источник материала: СТВ
Определяют, каким будет высший законодательный орган Беларуси в ближайшие четыре года, жители из всех уголков. Традиционно, утром наибольшую активность на избирательных участках проявляют не горожане. Как идёт голосование в регионах, в частности в Гомельском районе, узнаем от нашего корреспондента.
Александр Добриян, корреспондент:
Ещё одна традиция приходить на участок семьями. Особенный сегодняшний день для тех, кто голосует впервые.
Захар Гаврусев, житель агрогородка Мичуринская:
Наталья Гаврусева, жительница агрогородка Мичуринская:
Агрогородок Мичуринская родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилёво». Одно из крупнейших в стране овощеводческих предприятий в этом году получило урожай в 14 тысяч тонн витаминной продукции.
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«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности
Определяют, каким будет высший законодательный орган Беларуси в ближайшие четыре года, жители из всех уголков. Традиционно, утром наибольшую активность на...
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