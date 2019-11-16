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Наблюдатели о ходе парламентских выборов: «Атмосфера праздника в Беларуси сохранилась»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На нынешних выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК – 1028, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За прозрачностью выборов в разных областях следят 475 человек из 8 стран СНГ. Многочисленная миссия представлена и от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
За ходом голосования наблюдают и посланники от ШОС, ПАСЕ, дипломаты. Строгое соответствие закону процедуры волеизъявления оценивают и около 30 000 национальных наблюдателей.
Николай Арефьев, международный наблюдатель (Парламентское собрание Союза Беларуси и России, депутат Государственной думы России):
Метте Денкер, международный наблюдатель (Парламентская ассамблея ОБСЕ), член парламента Дании:
Таким образом, за ходом политической кампании следит рекордное за 10 лет количество международных наблюдателей. Приглашение на выборы такого числа экспертов не только показатель открытости и прозрачности избирательного процесса, но еще и вопрос престижа страны.
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Новости Беларуси. На нынешних выборах в Беларуси аккредитовано небывалое количество международных наблюдателей. Точную цифру приводит ЦИК – 1028, сообщили в...
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