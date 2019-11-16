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Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

17.11.2019 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выборы, так уж принято в нашей стране – день особый. Избирательные участки это и место, где можно окунутся в праздник. Так ли это, узнаем у нашего корреспондента.

На связь выходит Вероника Гришкова.

Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Вероника Гришкова, корреспондент:
Избирательных участков в столице более 700. Мы находимся на 365-м участке в средней школе №59 Минска. Избиратели приходят активно, несмотря на утро выходного дня. 

Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Изюминкой этого участка стала работа проекта «ПапаЗал» – можно поиграть в футбол, баскетбол, волейбол вместе с детьми. Хорошая возможность провести выходной активно. В этом депутатском корпусе, работа которого истекает,  есть два спортсмена-олимпийца.

Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Шестой созыв был особенно внимателен к теме отцовства, активно шло обсуждение введения двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребенка. Какие еще есть предложения уже для нового созыва у молодых отцов, мы спросили прямо у избирателей на участке.  

Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Я считаю, что отец должен принимать такое же участие, как и мать. После рождения ребенка он должен помочь матери пройти этот адаптационный период после родов, побыть дома, помочь по хозяйству, если есть первый ребенок – с ним заниматься, чтобы маму разгрузить от бытовых проблем.

Спросили на избирательных участках, какие есть предложения для нового созыва у молодых отцов?

Обширная развлекательная программа подготовлена на всех участках. Выступают звезды эстрады, народные коллективы, артисты цирка. Особый гвоздь программы – гастрономические удовольствия. До 20.00  есть время проголосовать.   

«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Вероника Гришкова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Выборы, так уж принято в нашей стране – день особый. Избирательные участки это и место, где можно окунутся в праздник. Так ли это, узнаем у нашего...
 
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