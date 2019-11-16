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Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещают парламентские выборы почти 700 журналистов, половина из них – зарубежные. Сегодня экспертное мнение высказывают политологи. С некоторыми мы успели пообщаться еще до пресс-конференции.
Сергей Сверкунов, заместитель председателя Белорусского союза журналистов:
Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси:
Валерий Байнёв, доктор экономических наук:
О первых известных нам цифрах поговорим с заведующим сектором внутриполитического анализа Белорусского института стратегических исследований Андреем Чернобаем.
Известно, что проголосовало чуть больше 37 % избирателей, о чем нам могут сказать эти цифры?
Андрей Чернобай, политолог:
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Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи
Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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