Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещают парламентские выборы почти 700 журналистов, половина из них – зарубежные. Сегодня экспертное мнение высказывают политологи. С некоторыми мы успели пообщаться еще до пресс-конференции.





Сергей Сверкунов, заместитель председателя Белорусского союза журналистов:

Во-первых, любая такая кампания всегда была важна, потому что народ выбирает тех людей, которые будут формировать законы, по которым нам жить. А во-вторых, важно очень избрать тех людей, которые будут работать не только в парламенте, но и где-то в округах, общаться с людьми, узнавать их, даже в этот момент, их проблемы, чтобы потом их можно было решать.





Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси:

В течение работы парламента шестого созыва были приняты знаковые решения в области цифровизации экономики. Были приняты решения, которые позволили нам продвинуться в различных международных рейтингах. Следующему парламенту, наверное, задание – улучшить наши оценки и повысить привлекательность Беларуси для инвесторов, в том числе для национальных инвесторов.





Валерий Байнёв, доктор экономических наук:

Я убежден в том, что то сейчас происходит в стране – выборы – подтвердит приверженность белорусов курсу стабильного, мирного, овеянного трудом, развития нашей страны. Белорусы в очередной раз сдадут экзамен не просто на политическую зрелость, они сдадут «на отлично».





О первых известных нам цифрах поговорим с заведующим сектором внутриполитического анализа Белорусского института стратегических исследований Андреем Чернобаем.

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

Известно, что проголосовало чуть больше 37 % избирателей, о чем нам могут сказать эти цифры?





Андрей Чернобай, политолог:

Для первых часов основного дня голосования – достаточно высокий показатель. Я думаю, здесь роль играет несколько факторов. Во-первых, это повышение авторитета парламента в глазах избирателей – люди понимают, что от их выбора зависит будущее страны. И, конечно, на данных выборах мы видим очень интересный состав кандидатов – это известные всей старне люди: лидеры партий, медийные личности, много молодежи.