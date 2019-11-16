ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

17.11.2019 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещают парламентские выборы почти 700 журналистов, половина из них – зарубежные. Сегодня экспертное мнение высказывают политологи. С некоторыми мы успели пообщаться еще до пресс-конференции.

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Сергей Сверкунов, заместитель председателя Белорусского союза журналистов:
Во-первых, любая такая кампания всегда была важна, потому что народ выбирает тех людей, которые будут формировать законы, по которым нам жить. А во-вторых, важно очень избрать тех людей, которые будут работать не только в парламенте, но и где-то в округах, общаться с людьми, узнавать их, даже в этот момент, их проблемы, чтобы потом их можно было решать.

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси:
В течение работы парламента шестого созыва были приняты знаковые решения в области цифровизации экономики. Были приняты решения, которые позволили нам продвинуться в различных международных рейтингах. Следующему парламенту, наверное, задание – улучшить наши оценки и повысить привлекательность Беларуси для инвесторов, в том числе для национальных инвесторов.

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Валерий Байнёв, доктор экономических наук:
Я убежден в том, что то сейчас происходит в стране – выборы – подтвердит приверженность белорусов курсу стабильного, мирного, овеянного трудом, развития нашей страны. Белорусы в очередной раз сдадут экзамен не просто на политическую зрелость, они сдадут «на отлично».

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

О первых известных нам цифрах поговорим с заведующим сектором внутриполитического анализа Белорусского института стратегических исследований Андреем Чернобаем.

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

Известно, что проголосовало чуть больше 37 % избирателей, о чем нам могут сказать эти цифры?

Эксперты: На выборах очень интересный состав кандидатов: лидеры партий, медийные личности, много молодёжи

Андрей Чернобай, политолог:
Для первых часов основного дня голосования – достаточно высокий показатель. Я думаю, здесь роль играет несколько факторов. Во-первых, это повышение авторитета парламента в глазах избирателей – люди понимают, что от их выбора зависит будущее страны. И, конечно, на данных выборах мы видим очень интересный состав кандидатов – это известные всей старне люди: лидеры партий, медийные личности, много молодежи.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Ксения Худолей, Сергей Сверкунов, Андрей Чернобай, Валерий Бельский, Валерий Байнев
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый брифинг и первые оперативные данные показывают, что инфоцентр полностью готов к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
ВЫБОРЫ-2019. Голосовали всей семьей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика