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Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

17.11.2019 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С самого утра на каждом из избирательных участков в Ганцевичах можно было встретить немалое количество людей, которые приходили отдать голос за своего кандидата.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Ганцевчане, которые с утра голосовали на избирательном участке № 67 в городском Доме культуры, могли насладиться чудесными музыкальными номерами в исполнении народного ансамбля «Запавет», а также полакомиться угощениями, которые продавались в буфете.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

За самой процедурой голосования тщательно следили члены избирательной комиссии.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Заметную активность в первой половине дня проявили и избиратели, которые голосовали на участке № 64 в «Ганцевичском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства».

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Избирателей сразу двух участков для голосования: № 65 и № 66, которые расположились в СШ № 1 и городской гимназии, приветствовали своими музыкальными номерами участники народного ансамбля народных инструментов «Аккорд».

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Именно на этих избирательных участках до полудня наблюдался наибольший ажиотаж и членам комиссий порой приходилось нелегко.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Уже который год подряд приходят на выборы Ольга и Виктор Познякевичи.

– Может быть потому, что мы, так сказать, люди старой закалки, выборы для нас – настоящий праздник, – говорит Ольга Михайловна. – С радостью вспоминаю времена, когда голосовала еще в родных Локтышах. И до сих пор в день выборов у нас присутствует праздничное настроение.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Многолюдно было и в СШ № 2, где расположился участок для голосования № 68.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне
Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Евгения и Владимир Уласени пришли на участок проголосовать не одни.

– Постоянно участвуем в выборах, – рассказывает Евгения Александровна. – На этот раз взяли с собой и внучку Алису, чтобы уже сегодня она понимала, что выборы – это важнейшее политическое событие в жизни каждого человека.

Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

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С самого утра на каждом из избирательных участков в Ганцевичах можно было встретить немалое количество людей, которые приходили отдать голос
 
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