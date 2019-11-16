Выборы-2019: явка избирателей в Ганцевичах на высоком уровне

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С самого утра на каждом из избирательных участков в Ганцевичах можно было встретить немалое количество людей, которые приходили отдать голос за своего кандидата.

















Ганцевчане, которые с утра голосовали на избирательном участке № 67 в городском Доме культуры, могли насладиться чудесными музыкальными номерами в исполнении народного ансамбля «Запавет», а также полакомиться угощениями, которые продавались в буфете.









За самой процедурой голосования тщательно следили члены избирательной комиссии.













Заметную активность в первой половине дня проявили и избиратели, которые голосовали на участке № 64 в «Ганцевичском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства».













Избирателей сразу двух участков для голосования: № 65 и № 66, которые расположились в СШ № 1 и городской гимназии, приветствовали своими музыкальными номерами участники народного ансамбля народных инструментов «Аккорд».





Именно на этих избирательных участках до полудня наблюдался наибольший ажиотаж и членам комиссий порой приходилось нелегко.













Уже который год подряд приходят на выборы Ольга и Виктор Познякевичи.

– Может быть потому, что мы, так сказать, люди старой закалки, выборы для нас – настоящий праздник, – говорит Ольга Михайловна. – С радостью вспоминаю времена, когда голосовала еще в родных Локтышах. И до сих пор в день выборов у нас присутствует праздничное настроение.





Многолюдно было и в СШ № 2, где расположился участок для голосования № 68.













Евгения и Владимир Уласени пришли на участок проголосовать не одни.

– Постоянно участвуем в выборах, – рассказывает Евгения Александровна. – На этот раз взяли с собой и внучку Алису, чтобы уже сегодня она понимала, что выборы – это важнейшее политическое событие в жизни каждого человека.





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