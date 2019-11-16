ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине

17.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине
Избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь подошла к своему логическому завершению. Многие вороновцы уже воспользовались своим правом на досрочное голосование и посетили избирательные участки. А некоторые участвуют в политически значимом деле целыми семьями.

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине
Туманное воскресное утро, на часах —10.00, на Трокельский участок для голосования №57 неспешно идет пара с ребенком.

— Утренняя прогулка? — интересуюсь у прохожих.

— Но не бесцельная — идем на выборы, — без лишней суеты поясняют после знакомства Николай и Анна Ринкевич из Трокелей. — Осень в этом году радует, настроение замечательное, мысли светлые, сына Владислава вот с собой в поучительных целях взяли с собой. У него должна быть своя жизненная позиция, пусть пробует разбираться, где он живет и кто отвечает за будущее страны. Детей, а их у нас трое, учим, что нужно уметь не только получать, но и отдавать. Надеемся, что такие уроки для них не пройдут даром. Как сельские жители и работники сельскохозяйственной отрасли от депутатов ждем помощи в решении проблем аграриев, улучшения жизни на селе — вот наши чаяния.

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине

 

Супруги Владимир и Анна Швед с сыновьями Алексеем и Павлом стали участниками акции БСЖ «Всей семьей на выборы» и своими голосами поддержали достойного кандидата в депутаты. На Жирмунский участок для голосования №59 они пришли к обеду — в выходной школьники-ребятишки любят поваляться в постели. На пороге избирательного участка их ждал сюрприз — подарки от общественной организации.

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине

— Мы рады приветствовать нынешних и будущих избирателей. Очень важно участие детей в электоральной кампании, положительный пример родителей с ранних лет будет формировать их активную гражданскую позицию, — высказала мнение председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская.

— С супругом работаем в КСУП э/б «Октябрь», сынишки ходят в местную школу, жильем обеспечены, — начинает знакомство молодая мама.— От народных избранников ждем помощи в развитии села, просим создания больших возможностей для реализации интересов и творчества детей, так как в Жирмунах много молодых семей. Возможно, недостаточно широк и современен круг культурно-массовых мероприятий. Наверное, это одна из причин того, что молодежь не задерживается в деревнях.

Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине
Инициативу БСЖ «Всей семьей на выборы» поддержали и семья животноводов — Мария и Александр Коминч:

— Старшая совершеннолетняя дочь Наташа уже самостоятельно участвует в выборах, а младшие Павел и Дарья пришли с нами за компанию. И не прогадали — получили подарки!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

По теме  

Глазами наблюдателей

 

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь подошла к своему логическому завершению. Многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Сморгонью бесправник на Peugeot влетел во встречную фуру: мужчина погиб, его жена в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика