Всей семьей на выборы. Инициативу БСЖ поддержали на Вороновщине

Источник материала: Вороновская газета



Избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь подошла к своему логическому завершению. Многие вороновцы уже воспользовались своим правом на досрочное голосование и посетили избирательные участки. А некоторые участвуют в политически значимом деле целыми семьями.



Туманное воскресное утро, на часах —10.00, на Трокельский участок для голосования №57 неспешно идет пара с ребенком.

— Утренняя прогулка? — интересуюсь у прохожих.

— Но не бесцельная — идем на выборы, — без лишней суеты поясняют после знакомства Николай и Анна Ринкевич из Трокелей. — Осень в этом году радует, настроение замечательное, мысли светлые, сына Владислава вот с собой в поучительных целях взяли с собой. У него должна быть своя жизненная позиция, пусть пробует разбираться, где он живет и кто отвечает за будущее страны. Детей, а их у нас трое, учим, что нужно уметь не только получать, но и отдавать. Надеемся, что такие уроки для них не пройдут даром. Как сельские жители и работники сельскохозяйственной отрасли от депутатов ждем помощи в решении проблем аграриев, улучшения жизни на селе — вот наши чаяния.





Супруги Владимир и Анна Швед с сыновьями Алексеем и Павлом стали участниками акции БСЖ «Всей семьей на выборы» и своими голосами поддержали достойного кандидата в депутаты. На Жирмунский участок для голосования №59 они пришли к обеду — в выходной школьники-ребятишки любят поваляться в постели. На пороге избирательного участка их ждал сюрприз — подарки от общественной организации.





— Мы рады приветствовать нынешних и будущих избирателей. Очень важно участие детей в электоральной кампании, положительный пример родителей с ранних лет будет формировать их активную гражданскую позицию, — высказала мнение председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская.

— С супругом работаем в КСУП э/б «Октябрь», сынишки ходят в местную школу, жильем обеспечены, — начинает знакомство молодая мама.— От народных избранников ждем помощи в развитии села, просим создания больших возможностей для реализации интересов и творчества детей, так как в Жирмунах много молодых семей. Возможно, недостаточно широк и современен круг культурно-массовых мероприятий. Наверное, это одна из причин того, что молодежь не задерживается в деревнях.



Инициативу БСЖ «Всей семьей на выборы» поддержали и семья животноводов — Мария и Александр Коминч:

— Старшая совершеннолетняя дочь Наташа уже самостоятельно участвует в выборах, а младшие Павел и Дарья пришли с нами за компанию. И не прогадали — получили подарки!

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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