Какими событиями в мире запомнится уходящая неделя?

Источник материала: Вороновская газета

Что еще интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать — специальную подборку для вас подготовила Нина Кононюк .

Отправляемся на родину Санта Клауса — в финский городок Рованиеми за полярным кругом. Именно здесь проживает главный сказочный волшебник. Его резиденция в эти дни полна гостей. А это значит, пришло время выполнить важную миссию и объявить рождественский сезон — 2019 открытым!

Теперь у Санты много приятных хлопот! Ему предстоит прочитать письма от детишек из всех уголков планеты и, конечно, подготовить им подарки. Бородатый волшебник напомнил всем, что Рождество — это особенное время! Он призвал людей делиться теплом, добротой, заботой и избегать недобрых слов.

Тем временем на главных площадях городов по всему миру появляются символы новогодних торжеств елки! Так, зеленую красавицу установили в Нью-Йорке. Вскоре хвойное дерево высотой более 23 метров и массой около 14 тонн украсят гирляндами. Их общая протяженность составит около 8 километров. А главным рождественским аксессуаром станет огромная хрустальная звезда от Swarovski.

А Лондон окунается в атмосферу праздника с приходом сумерек. В районе Ковент Гарден зажгли рождественские огни. Сюрпризом для британцев стала 20-метровая елка. Для украшения понадобилось 300 тысяч фонариков. По традиции в церемонии зажжения рождественских огней приняли участие знаменитые певцы и актеры. Среди них — Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг. Весь вечер знаменитости пели и развлекали толпу.

Настоящая зима пришла в канадскую провинцию Саскачеван. Один из местных жителей решил продемонстрировать «морозную силу» на мыльном пузыре. Он снял видео, на котором запечатлено, как прозрачный шар быстро покрывается ледяными кристаллами. За считанные секунды пузырь замерзает, а его поверхность украшает красивый зимний узор. Утром, к слову, температура в регионе опускается до минус 28 градусов, а средняя днем составляет 20 градусов ниже нуля.





NASA поделилось с пользователями Сети уникальным видео. На нем продемонстрировано, как из космоса выглядело прохождение Меркурия по диску Солнца. Этот так называемый транзит случился 11 ноября, он продолжался 5 часов. Меркурий выглядел на кадрах маленькой черной точкой на ярком фоне. К слову, диск этой планеты в 283 раза меньше солнечного. Транзит Меркурия по диску Солнца — событие весьма редкое. Оно случается 13 раз за столетие. Предыдущее было 3 года назад. А следующее будет нескоро — в 2032 году.

В Поднебесной испытали аппарат для посадки на поверхность Марса. Эксперимент проводился на крупнейшем в Азии полигоне, что находится на севере страны. При помощи специального устройства ученые симулировали снижение со скоростью, которая соответствует гравитации Красной планеты. Китай в следующем году планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу и получить образцы грунта с поверхности планеты.

120 тысяч долларов — именно за такую цену в Италии ушел с молотка белый трюфель весом 1 килограмм 5 граммов. Вес деликатесного гриба — рекордный за всю историю существования аукциона в Альбе. Достался заветный лот ресторатору из Гонконга.

Высокая стоимость этих белых трюфелей обусловлена не только их утонченным вкусом и ароматом, но и спецификой условий для их роста, методом их сбора и хранения.А эти трогательные кадры пришли из Чехии. В Пражском зоопарке состоялся дебют новорожденного пингвиненка Гумбольдта. Смотрители зверинца пригласили журналистов на торжественную церемонию взвешивания. Масса пушистого птенца — всего сорок граммов. Малыш появился на свет месяц назад и стал первым пингвиненком, рожденным в зоопарке за последние три года.

Ветеринары также провели специальный тест, который позволит определить пол новорожденного. Как только результаты будут готовы, администрация зоопарка даст птице имя. Отметим, что пингвины Гумбольдта относятся к исчезающему виду. В мире насчитывается всего 12 тысяч пар этих животных.





На базе по разведению больших панд в китайской провинции Шэньси состоялась церемония наименования бамбуковых мишек, появившихся на свет летом этого года. Смотрители зоосада впервые представили публике троих детенышей, среди которых панды-близнецы. Малыши получили клички Цинькуэр, Цзяцзя и Юаньюань. По традиции объявление имен прошло спустя 100 дней после появления черно-белых животных на свет. К этому времени маленькие панды окончательно окрепнут. Теперь они готовы к самостоятельной жизни в собственном вольере.

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