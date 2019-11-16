Владимир Кравцов: «Депутаты должны знать, что волнует жителей области, и быть готовы достойно представить их интересы в парламенте»

Источник материала: Вороновская газета





На Гродненщине образовано 13 избирательных округов и 669 избирательных участков.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов проголосовал на избирательном участке №6 в Гродненской городской гимназии, подчеркнув, что отдал свой голос человеку, в достойности кандидатуры которого полностью уверен. Всего на избирательном участке №6 более 2 тысяч избирателей, выдвинуто 5 кандидатов.

– Сегодня в стране проходит заключительный этап важной политической кампании – выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, – сказал Владимир Кравцов. – В области была проведена большая подготовительная работа, созданы все необходимые условия для безопасного и комфортного голосования избирателей. Образовано 13 избирательных округов, 669 избирательных участков. В состав избирательных комиссий вошли более 7 тысяч человек. Сегодня мы изберем 13 представителей от нашего региона в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Хотелось бы, чтобы ими стали достойные люди с активной гражданской позицией, которые помогут решить многие вопросы, над которыми предстоит работать в ближайшие пять лет. Депутаты должны знать, что волнует жителей нашей области, и быть готовы достойно представить их интересы в парламенте.



Владимир Кравцов также отметил, что в Палату представителей Национального собрания должны быть избраны профессионалы, которые путем совершенствования законодательства помогут государству развиваться и двигаться вперед.

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